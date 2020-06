"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 147. Choroba Ady zjednoczy Boranów? Reyhan przychodzi do Adema [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ipek i Faruk dowiedzieli się od lekarza, że ich córka jest poważnie chora. W 147. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" o diagnozie dowie się cała rodzina. Sprawdź, co się wydarzy w 147. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

W szpitalu Fikret (Salih Bademci) i Ipek (Dilara Aksüyek) otrzymali od lekarza bardzo niepokojące wiadomości o zdrowiu małej Ady. Sureyya (Asli Enver), zaniepokojona dziwnym zachowaniem Osmana (Güven Murat Akpinar), zapytałą go o przyczyny, a w odpowiedzi on przekazał jej swoją zaskakującą decyzję.

W 147. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Esma (Ipek Bilgin) i Garip wracają z udanego wyjazdu. Sureyya próbuje pocieszyć przybitą Ipek. Kiymet dowiaduje się od znajomej o wspólnym wypoczynku sułtanki i jej ukochanego. Akif wpada na pewien pomysł w związku z porodem Senem i mimo obiekcji żony, stawia ją przed faktem dokonanym... W obliczu choroby wnuczki Esma stara się zjednoczyć całą rodzinę.

Adem (Firat Taniş) przekazuje Farukowi (Özcan Deniz) wiadomość o ucieczce swojej matki ze szpitala. Mieszkańcy rezydencji zamierzają zastosować środki ostrożności, żeby zabezpieczyć się przed niezrównoważoną psychicznie kobietą. Can (Murat Aygen) niepokoi się, czy jego klient nie jest zbyt pozytywnie nastawiony do Boranów. Zrozpaczony Fikret szuka pocieszenia u matki. Reyhan przychodzi do syna, aby mu opowiedzieć o motywach, jakimi kierowała się w przeszłości, a Esma dowiaduje się od Burcu o planach Osmana.

