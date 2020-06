"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 148. Esma próbuje przekonać Osmana do zmiany decyzji. Sureyya kłóci się z Farukiem [STRESZCZENIE ODCINKA]

Osman postanowił wyjechać, o czym w końcu dowiedziała się także Esma. W 148. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" matka będzie próbowała namówić Osmana do zmiany decyzji. Sprawdź, co się wydarzy w 148. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

Rodzina Boranów jest w szoku po diagnozie lekarzy w sprawie Ady, którą usłyszeli Fikret (Salih Bademci) i Ipek (Dilara Aksüyek). Sureyya (Asli Enver) dowiedziała się od Osmana (Güven Murat Akpinar), że podjął decyzję o wyjeździe.

W 148. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Dilara (Neslihan Arslan) dostarcza Sureyyi kolejnego dowodu na to, że ich przyjaźń definitywnie się zakończyła. Wiadomość o planowanym przez Osmana wyjeździe do Iraku jest dla Esmy (Ipek Bilgin) wstrząsem, jednak sułtanka postanawia wyciszyć emocje, aby rozegrać sprawę z synem na spokojnie i po swojej myśli. Faruk (Özcan Deniz) chce doprowadzić do pojednania Sureyyi z Dilarą. W tym celu prosi o współpracę najmniej spodziewaną osobę...

Akif jest bardzo podekscytowany zajęciami w szkole rodzenia, a Can (Murat Aygen) przyjeżdża w odwiedziny do Emira. Boranowie dowiadują się o pomyśle Osmana. Jedynie Faruk nie próbuje przekonać brata do zmiany decyzji. Esma, chcąc wyjaśnić sprawę uczuć Osmana do bratowej, przeprowadza z najstarszym synem poważną rozmowę, a Sureyya, próbując bezskutecznie dowiedzieć się, z czego wynika niezrozumiała postawa Faruka, popada w konflikt z mężem. Halim znów nachodzi Adema (Firat Taniş). Fikret i Ipek zgodnie snują plany dotyczące odległej przyszłości Ady.

