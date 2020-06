"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 152. Koncert Sureyyi odwołany! Burcu postanawia odejść od Osmana [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya nie posiadała się ze szczęścia kiedy okazało się, że znowu może śpiewać. W 152. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" występ zostanie jednak odwołany. Sprawdź, co się wydarzy w 152. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 152. w środę, 24.06.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Sureyya (Asli Enver) cieszyła się, że może wrócić do śpiewania. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że Esma (Ipek Bilgin) chce pokrzyżować jej plany. Na rodzinny piknik Boranów przyszedł Adem (Firat Taniş). Został zaakceptowany także przez sułtankę.

Boranowie organizują rodzinny piknik. Pojawia się Adem! Dojdzie do kłótni? Zobacz więcej

W 152. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu za sprawą Esmy koncert zespołu, z którym miała wystąpić Sureyya, zostaje odwołany. Senem, z właściwym sobie temperamentem, mierzy się z trudami remontu domu. Rodzinny piknik w rezydencji upływa w sielankowej atmosferze. Burcu wreszcie przypomina sobie swoją rozmowę z Osmanem (Güven Murat Akpinar) podczas wesela i oznajmia ukochanemu, że dłużej już nie będzie walczyć o jego miłość.

Adem i Dilara (Neslihan Arslan) cieszą się z przyjęcia nieślubnego syna Fevziego do rodziny Boranów. Ipek (Dilara Aksüyek) zapewnia męża (Salih Bademci), że nie będzie odgradzać go od córki, niezależnie od tego, jak potoczą się ich losy. Can (Murat Aygen) przyjeżdża do rezydencji, żeby odwiedzić Emira, a Esra spotyka się z Fikretem. Jednak tym razem mąż Ipek odnosi się do niej wyjątkowo chłodno... Garip dowiaduje się o złamanym sercu swojej córki.

Śmierć Begum. Kim jest wcielająca się w nią turecka aktorka Özge Borak? Gdzie jeszcze zagrała?Zobacz więcej