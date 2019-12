"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 48. Esma zmusza Fikreta do zerwania interesów z Ademem! Adem wyzna Dilarze prawdę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 48. odcinek serialu "Narzeczona ze Stambułu". Esma zmusza Fikreta do zerwania interesów z Ademem! Adem wyzna Dilarze prawdę? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 48. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 48. w środę, 18.12.2019 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

W 48. odcinku serialu "Narzeczona za Stambułu" Esma (Ipek Bilgin) bezceremonialnie informuje Fikreta (Salih Bademci), że doskonale wie o tym, czego dopuścił się za namową Adema (Fırat Tanış). Nie przyjmuje do wiadomości jego tłumaczeń.

Zmusza Fikreta do złożenia przysięgi, że nie będzie kontynuował prowadzenia nielegalnych interesów z Ademem. W imię scalenia rodziny przekonuje Faruka (Özcan Deniz), aby nie odsuwał Fikreta od zarządzania rodzinnym interesem.

Tymczasem Adem wyznaje Dilarze (Neslihan Arslan), co naprawdę łączy go z klanem Boranów. Ta wzburzona prosi o spotkanie Sureyyę (Aslı Enver)). Nim jednak dojdzie do spotkania skłóconych przyjaciółek, wydarzy się coś co postawi na nogi cały klan Boranów.