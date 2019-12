"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 49. Emir dowie się, kto jest jego ojcem? Sureyya poznaje prawdę o Ademie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 49. odcinek serialu "Narzeczona ze Stambułu", w którym tajemnice mogą wyjść na jaw! Emir dowie się, kto jest jego ojcem, a Sureyya pozna prawdę o Ademie?! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 49. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 49. w czwartek, 19.12.2019 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin) bezceremonialnie poinformowała Fikreta (Salih Bademci), że wie, co robił z Ademem (Fırat Tanış) i ma to przerwać. Tymczasem Faruk (Özcan Deniz) dowiedział się, że Emir nagle zniknął!

W 49. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" poszukiwany Emir zdradza, gdzie jest jego kryjówka, ale to wcale nie oznacza, że w życiu Faruka zapanuje spokój. Zwłaszcza gdy dowiaduje się, dlaczego Emir tak naprawdę uciekł od swojej mamy, Begum (Özge Borak).

Do Faruka dociera, że informacja o tym, kto jest jego prawdziwym ojcem będzie dla Emira dużym szokiem. Powie mu prawdę? Ale nie tylko on będzie musiał skonfrontować się z zaskakującymi informacjami. Dilara wyjaśnia Sureyyi (Aslı Enver), kim jest Adem i co go łączy z klanem Boranów. Jak zareaguje na to żona Faruka? Tymczasem Ipek (Dilara Aksüyek) postanawia powiedzieć Fikretowi, jakiej płci jest ich dziecko.

