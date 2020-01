"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 53. Faruk robi wszystko, aby odnaleźć żonę. Sureyya już do niego nie wróci? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya przez przypadek dowiedziała się, co tak naprawdę łączyło Faruka i Begum. W 53. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Faruk będzie robił wszystko, aby odnaleźć Sureyyę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 52. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Adem (Fırat Tanış) spotkał się z Fikretem (Salih Bademci) na cmentarzu przy grobie ojca. Powiedział Boranowi, że jego nieżyjący ojciec prowadził podwójne życie, a Adem jest jego przyrodnim bratem. Sureyya (Aslı Enver) dowiedziała się, co łączyło Faruka (Özcan Deniz) i Begum (Özge Borak). Postanowiła zniknąć.

Adem jest bratem Fikreta i Faruka! Sureyya dowiaduje się prawdy o Begum!Zobacz więcej

W 52. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" od zniknięcia Surreyi minęły dwa miesiące. To wydarzenie załamało psychicznie Faruka. Owładnięty jest tylko jedną myślą: za wszelką cenę odnaleźć żonę! Ipek (Dilara Aksüyek) z Fikretem przeżywają radosne momenty, czując pierwsze ruchy dziecka. Esma (Ipek Bilgin) wciąż kipi złością do synowej. Nie może wybaczyć Surreyi, że opuściła Faruka i przez to jej syn jest w kompletnej rozsypce. Ale w niełaski popada też ulubiona synowa Esmy, Ipek, a także jej matka Kiymet, za to, że zataiła przed Esmą informację o swoim pokrewieństwie z Ademem.

Senem mieszka poza rezydencją i rozpaczliwie czeka na jakikolwiek kontakt od Surreyi. W dniu urodzin odbiera wreszcie upragniony telefon od swojej wychowanicy. Po tym telefonie współpracownik Faruka wpada na trop Surreyi. Kiedy Faruk w końcu ją odnajduje, Sureyya ponownie ucieka.

