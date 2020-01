"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 58. Sureyya tęskni za Farukiem. Boranów odwiedza prawnik Adema [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czy to już definitywny koniec związku Sureyyi i Faruka? W 58. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" kobieta nie chce przyznać, że bardzo tęskni za mężem. Sprawdź, co wydarzy się w 58. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 58. we wtorek, 28.01.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Dilara (Neslihan Arslan) zaprosiła Sureyyę (Aslı Enver) do zamieszkania w lokum, które teraz, do czasu swojego ślubu, zajmuje wspólnie z Senem. Osman (Güven Murat Akpınar) wyjawił braciom sekret, który na prośbę Esmy (Ipek Bilgin) miał zachować dla siebie...

Esma chce zbliżyć Faruka do Begum. Sureyya spotyka się z prawnikiem Zobacz więcej

W 58. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya towarzyszy Dilarze w przygotowaniach do ślubu. Zarzeka się, że nie chce spotkać się z Farukiem (Özcan Deniz) nawet przypadkiem. Jednak ciotka Senem podejrzewa, że tak naprawdę tęskni za mężem i żałuje, że go odtrąciła. Garip, prawnik reprezentujący Adema (Fırat Tanış), a jednocześnie wychowanek ojca Esmy, przychodzi do domu Boranów.

Wizyta Garipa wywołuje ogromne emocje, a propozycja, którą przedstawia, jest dla Esmy absolutnie nie do przyjęcia. Mimo że synowie starają się podejść do sprawy zdroworozsądkowo, Esma nie jest w stanie zdobyć się na chłodny dystans. Przygotowując się do wojny z Ademem, który wciąż zieje nienawiścią do Boranów, powierza Akifowi pewne tajne zadanie...

Özcan Deniz jest nie tylko aktorem! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Faruk Boran?Zobacz więcej