"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 65. Sureyya wyznaje Farukowi miłość. W rezydencji Boranów spotyka Begum [STRESZCZENIE ODCINKA]

Po skandalu na weselu Dilary i Adema wszyscy są w trudnej sytuacji. W 65. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Adem przystępuje do kolejnego ataku. Co z Sureyyą i Farukiem? Sprawdź, co wydarzy się w 65. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 65. w poniedziałek, 10.02.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Dilara (Neslihan Arslan) oskarżyła Adema (Fırat Tanış) o to, że wykorzystał ich ślub, aby zranić Boranów. Faruk (Özcan Deniz) przyszedł porozmawiać z Sureyyą (Aslı Enver), ale zastał u niej Cana, co tlyko jeszcze bardziej go wzburzyło.

W 65. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Adem, po naradzie z prawnikiem, przystępuje do ataku. Kusi Cana, adwokata Sureyyi, pewną atrakcyjną propozycją... Po krótkim kryzysie Esma (Ipek Bilgin) znowu staje do walki wrogiem. By zjednać sobie poparcie i sympatię otoczenia, organizuje w rezydencji spotkanie z kobietami z Bursy. Sureyya czuje się dotknięta podejrzeniami Faruka o jej współpracę z Ademem. Wyznaje mężowi miłość, jednak po wszystkim, co się stało, nie widzi szans na powrót do niego. Odpowiedź Faruka jest dla niej sporym zaskoczeniem...

Podróż poślubna nowożeńców zostaje przerwana przez wiadomość, która doprowadza Adema do prawdziwej furii. Esma, chcąc na zawsze rozdzielić Faruka z Sureyyą, sięga po radykalne środki i odbywa przełomową rozmowę z Begum (Özge Borak). Z obu stron padają niezwykłe wyznania. Sureyya przyjeżdża do rezydencji po swoje rzeczy i spotyka w domu Faruka jego dawną ukochaną...

