"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 66. Faruk zgadza się na rozwód z Sureyyą! Emir dowiaduje się, kto jest jego ojcem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma na nowo nastawia wszystkich przeciwko Sureyyi. W 66. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya dowiaduje się, że Faruk zgodził się na rozwód. Sprawdź, co wydarzy się w 66. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Esma (Ipek Bilgin) znowu stanęła do walki wrogiem. Chcąc na zawsze rozdzielić Faruka (Özcan Deniz) z Sureyyą (Aslı Enver), sięgnęła po radykalne środki i odbyła przełomową rozmowę z Begum (Özge Borak).

W 66. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya przyjeżdża do domu Boranów, by odebrać swoje rzeczy i zamknąć bolesny rozdział swego życia. Nie spodziewa się, że spotka tam dawną miłość Faruka. Pomimo tego, że napięcie między kobietami jest ogromne, decydują się na szczerą rozmowę. Begum deklaruje całkowitą zmianę swojego postępowania, a Sureyya utwierdza się w przekonaniu, że jej małżeństwa nie da się uratować. Esma wykorzystuje okazję, żeby upokorzyć nielubianą synową. Jednak prawdziwym szokiem dla Sureyyi jest zgoda Faruka na rozwód i na jej żądania finansowe.

Wstrząśnięta tą wiadomością wyjawia ciotce, że zażądała od Faruka wielkich pieniędzy tylko dlatego, by sprowokować go do myślenia i sprawdzić, na ile dobrze ją poznał i czy zrozumie jej intencje. Nie wie, że świadkiem tej rozmowy jest ktoś, kto chwilę wcześniej zacieśniał swoją znajomość z Senem, a teraz ukrywa się w szafie... Esma, zadowolona ze zbliżającego się rozwodu, chwali Begum przed Ipek (Dilara Aksüyek), powodując u niej ukłucie zazdrości. Begum, Emir i Faruk spotykają się w rezydencji. Chłopiec słyszy prawdę, która wstrząśnie jego światem...

