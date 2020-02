"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 67. Rozżalony Emir ucieka z domu! Udaje się do... Sureyyi [STRESZCZENIE ODCINKA]

Begum i Faruk postanowili powiedzieć Emirowi, kto tak naprawdę jest jego ojcem. W 67. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" rozżalony chłopiec ucieknie z domu. Sprawdź, co wydarzy się w 67. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Sureyya (Aslı Enver) była w szoku, gdy dowiedziała się, że Faruk (Özcan Deniz) zgodził się nie tylko na rozwód, ale też na wszystkie warunki, jakie postawiła Sureyya. Na dodatek, on i Begum (Özge Borak) postanowili powiedzieć Emirowi, kim jest jego ojciec.

W 67. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya postanawia wrócić do Stambułu. Powoli żegna się z Bursą i swoim dotychczasowym życiem. Odwiedza szkołę, by po raz ostatni spotkać się ze swoimi uczniami. Emir, który dowiedział się, że Faruk jest jego prawdziwym ojcem, nie może darować rodzicom, że go okłamywali. Adem (Fırat Tanış) musi poszukać wyjścia z kryzysu po tym, jak Boranowie, w odwecie za jego postępowanie, podkupili wszystkich kierowców z jego przedsiębiorstwa.

Nerwowa sytuacja w firmie odbija się na relacjach Adema z Dilarą (Neslihan Arslan), która na domiar złego nie potrafi porozumieć się z teściową. Esma (Ipek Bilgin) wysyła Ipek (Dilara Aksüyek) i jej matkę na przeszpiegi do domu Reyhan. Begum coraz śmielej myśli o powrocie do Faruka. Garip nalega na spotkanie z Esmą. Rozżalony Emir ucieka z domu i otwiera serce przed Sureyyą. Dzięki rozmowie z chłopcem Sureyya dostrzega, że jej własna reakcja na trudną życiową sytuację była jednak dosyć niedojrzała...

