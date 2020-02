"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 68. Emir zgadza się na poważną rozmowę z Farukiem. Sureyya wraca do Stambułu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Po tym, jak Begum i Faruk powiedzieli Emirowi prawdę o jego ojcu, chłopiec uciekł do... Sureyyi. W 68. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" dzięki żonie Faruka, Emir wróci do domu. Sprawdź, co wydarzy się w 68. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Begum (Özge Borak) i Faruk (Özcan Deniz) powiedzieli Emirowi, kto jest jego ojcem. Chłopiec ma do nich żal, że go okłamywali. Uciekł do Sureyyi (Aslı Enver), która jednocześnie zrozumiała, że jej własna reakcja na trudną życiową sytuację była jednak dosyć niedojrzała... W 68. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" dzięki Sureyyi gniew Emira powoli przygasa. Faruk odbywa z nim ważną i wzruszającą rozmowę. Próbuje też ponownie zapytać Sureyyę, czy dla ich związku jest jeszcze jakaś szansa, ale żona odbiera mu nadzieję. Akif przedstawia Esmie (Ipek Bilgin) zaskakujące informacje na temat Garipa. Kiymet i jej córka składają wizytę Reyhan, która po interwencji Esmy została odrzucona przez towarzystwo w Bursie. Podła Ipek (Dilara Aksüyek) wykorzystuje okazję, żeby zaszkodzić Dilarze (Neslihan Arslan), synowej Reyhan i najlepszej przyjaciółce Sureyyi. Fikret (Salih Bademci) proponuje Ademowi (Fırat Tanış) porozumienie poza wiedzą Faruka. W głowie wroga Boranów natychmiast zaczyna kiełkować kolejny chytry plan... Osman (Güven Murat Akpınar) spotyka się z piękną Burcu. Nie ma pojęcia, czyją córką jest ta przypadkowo poznana w Stambule dziewczyna... Akif uświadamia Farukowi, że niesłusznie podejrzewał Sureyyę o spiskowanie z Ademem. Faruk przychodzi na kolację do Begum i Emira, a Sureyya żegna się z ciotką i samotnie wraca do Stambułu.