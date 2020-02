"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 71. Ipek nastawia Fikreta przeciwko rodzinie. Sureyya odbywa poważną rozmowę z Esmą [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya i Faruk nie rozwiedli się! Boran przyjechał z żoną na imprezę urodzinową matki. W 71. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" emocje wciąż będą ogromne. Dojdzie do konfrontacji Sureyyi i Esmy. Sprawdź, co wydarzy się w 71. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 71. w środę, 19.02.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin) zamarła, kiedy znowu zobaczyła Sureyyę (Aslı Enver) na terenie swojej posiadłości. Faruk (Özcan Deniz) przywiózł żonę po tym, jak oboje stwierdzili, że jednak nie chcą się rozwodzić. Zaskoczona była także Begum (Özge Borak).

Sureyya i Faruk nie rozwiodą się?! Esma świętuje swoje 60. urodzinyZobacz więcej

W 71. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Garip namawia zapalczywego Adema (Fırat Tanış) do większej rozwagi i przebiegłości w działaniach przeciwko Boranom. Niestrudzona Ipek (Dilara Aksüyek) wchodzi Fikretowi (Salih Bademci) na ambicję, starając się zmobilizować męża do zajęcia pierwszego miejsca w rodzinnej hierarchii. Faruk i Sureyya przeżywają radość z powrotu do siebie po bolesnym rozstaniu. Murat (Berkay Hardal) jest zazdrosny o Bade, a Osman (Güven Murat Akpınar) udziela mu dobrej rady.

Rozmowa Adema i Dilary (Neslihan Arslan) o przeprowadzce wywołuje u przeciwnej temu pomysłowi Reyhan objawy choroby, o której jej synowa nie miała pojęcia i doprowadza do kolejnego spięcia między małżonkami. Adem pokazuje też swoje zupełnie nieznane oblicze. Sureyya postanawia odbyć z Esmą poważną rozmowę. Padają wyjątkowo ostre słowa...

Özcan Deniz jest nie tylko aktorem! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Faruk Boran?Zobacz więcej