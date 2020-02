"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 72. Esma znika z domu! Dilara i Adem oddalają się od siebie. Ich małżeństwo się rozpadnie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya i Faruk wrócili do rezydencji Boranów. Między Esmą a synową doszło do ostrej wymiany zdań. W 72. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Esma zniknie z domu. Sprawdź, co wydarzy się w 72. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!