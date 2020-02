"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 73. Esma robi wszystko, aby upokorzyć Sureyyę! Wmiesza w to Begum! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Po kłótni z Sureyyą Esma zniknęła z domu. W 73. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" matka Faruka powraca i zamierza zemścić się na synowej. Sprawdź, co wydarzy się w 73. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 73. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin), którą powrót Sureyyi (Aslı Enver) całkowicie rozstroił nerwowo, zrobiła gorzki bilans swoich sześciu dekad życia. Nie informując nikogo, wyjechała w nocy do Stambułu, żeby odbyć ważną rozmowę. Teraz wraca.

Esma znika z domu! Dilara i Adem oddalają się od siebie. Ich małżeństwo się rozpadnie?Zobacz więcej

W 73. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Esma prosi niedoszłą synową, by kontakty Faruka (Özcan Deniz) z Emirem, dla dobra dziecka, odbywały się poza rezydencją, gdzie znów mieszka Sureyya, najlepiej w domu Begum (Özge Borak). Sułtanka dowiaduje się, że Faruk zapowiedział tego dnia wizytę u syna. Natychmiast wpada na wyjątkowo podły pomysł...

Sureyya, szczęśliwa po powrocie do mężczyzny swego życia, w porozumieniu z Akifem przygotowuje dla męża niespodziankę. Mimo obiekcji Faruka postanawia też spotkać się Canem (Murat Aygen). Esma przystępuje do realizacji swojego szatańskiego planu. Begum, po powrocie z pracy, nie może wyjść z osłupienia, widząc, co się dzieje w jej domu. Sureyya spieszy do rezydencji na rodzinny obiad. Czeka ją tam wielkie upokorzenie. Cała rodzina przeniosła się bowiem na kolację do Begum...

Özcan Deniz jest nie tylko aktorem! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Faruk Boran?Zobacz więcej