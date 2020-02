"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 74. Sureyya ma żal do Faruka. Adem wpada w furię! Uderzy Dilarę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma postanowiła po raz kolejny zranić Sureyyę. Przeniosła całą rodzinę na obiad do Begum. W 74. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya będzie miała żal do Faruka, że pozwolił na to, co się stało. Sprawdź, co wydarzy się w 74. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!