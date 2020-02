"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 76. Kolacja Boranów z Ademem kończy się szarpaniną. Esma na randce z Garipem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma postanowiła po raz kolejny zranić Sureyyę. Przeniosła całą rodzinę na obiad do Begum. W 76. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya będzie miała żal do Faruka, że pozwolił na to, co się stało. Sprawdź, co wydarzy się w 76. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 76. w czwartek, 27.02.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv Esma (Ipek Bilgin) postanowiła zmienić wizerunek. Z kolei Sureyya (Aslı Enver) poprosiła Faruka (Özcan Deniz), by zgodził się na zaproszenie Dilary (Neslihan Arslan) i jej męża (Fırat Tanış) na wspólny obiad poza rezydencją. Ostatecznie mają spotkać się u Boranów. Ipek nastawia Fikreta przeciwko rodzinie. Sureyya odbywa poważną rozmowę z EsmąZobacz więcej W 76. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Burcu zaskakuje Osmana (Güven Murat Akpınar) niespodziewanym przyjazdem do Bursy. Nieśmiały mężczyzna słyszy od energicznej dziewczyny szczere wyznanie... Adem próbuje pogodzić się z Dilarą. Zgadza się towarzyszyć żonie podczas kolacji w rezydencji, na którą oboje zostali zaproszeni z inicjatywy Sureyyi. Fikret (Salih Bademci), któremu wcześniej matka zabroniła wspólnego obiadu z Ademem, czuje złość i frustrację, że to bratowej udało się zrealizować ten pomysł wbrew woli Esmy. Ipek (Dilara Aksüyek) zręcznie podsyca gniew męża. Na żonę Faruka zaczyna krzywo patrzeć również Murat (Berkay Hardal), który z zazdrością obserwuje, jak wystrojona przez Sureyyę Bade wyrusza się na spotkanie z Korayem. Kolacja Adema z Boranami kończy się gorzej niż można było przewidywać. Murat rzuca się na gościa i tylko dzięki braciom nie dochodzi do bójki. Tymczasem Esma, z dala od rezydencji, spędza niezwykle miłe chwile... w męskim towarzystwie.