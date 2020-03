"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 79. Sureyya ma poczucie winy i chce odwiedzić córeczkę Ipek. To dobry pomysł? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W wyniku upadku ze schodów Ipek urodziła przedwcześnie córeczkę. Nie chce ją jednak widzieć. W 79. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Sureyya postanowi odwiedzić dziecko. Sprawdź, co wydarzy się w 79. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Ipek (Dilara Aksüyek) spadła ze schodów, co wywołało przedwczesny poród. Niestety, nie chce widzieć dziecka. Fikret (Salih Bademci) jest załamany. Esma (Ipek Bilgin) wyrzuciła swoje żale na Sureyyę (Aslı Enver), która wciąż ma poczucie winy za to, co się stało z Ipek.

W 79. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Ipek cierpi na ciężką depresję poporodową i choć jej rodzice zachwycają się wnuczką, ona sama nie może pokochać swojego dziecka. Garip, zgodnie z obietnicą daną Esmie, odradza Ademowi (Fırat Tanış) zapraszanie dziennikarzy na cmentarz na ekshumację i stara się go zniechęcić do przyjazdu na to wydarzenie, jednak bezskutecznie. Akif próbuje wreszcie wytłumaczyć się przed Senem, lecz jak zwykle ma pecha i ląduje... w szafie.

Mimo obiekcji Faruka i Senem, Sureyya wybiera się do szpitala, żeby zobaczyć córeczkę Ipek. Esma wraca myślą do przeszłości i zastanawia się nad swoimi życiowymi wyborami. Begum (Özge Borak) dzwoni do Fikreta z informacją o stanie dziecka. Osman (Güven Murat Akpınar) nieoczekiwanie odwiedza Burcu.

