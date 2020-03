"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 82. Adem prosi Dilarę o wybaczenie. Ipek wraca do domu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ipek ma depresję poporodową. Fikret sam musi zająć się dzieckiem. W 82. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" młoda mama wraca ze szpitala do domu. Sprawdź, co wydarzy się w 82. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Dilara (Neslihan Arslan) została dotkliwie pobita przez Adema (Fırat Tanış). Ipek (Dilara Aksüyek) urodziła dziecko, ale nie chce się nim zajmować. Ma depresję poporodową. Fikret (Salih Bademci) próbuje ją wspierać jak tylko może.

W 82. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Burcu odwiedza Osmana (Güven Murat Akpınar), by dodać mu otuchy po medialnym skandalu wywołanym przez Adema. W pobliżu Fikreta, zmęczonego ojcowskimi obowiązkami i depresją żony, pojawia się kobieta, która coraz śmielej okazuje troskę o jego zdrowie... Faruk (Özcan Deniz), wiedząc, jak wielki stres wywołuje u Sureyyi (Aslı Enver) bliski powrót Ipek do domu, przygotowuje dla żony niespodziankę. Can (Murat Aygen) bezskutecznie próbuje zaprosić Begum (Özge Borak) na obiad.

Dręczony poczuciem winy Adem, w ramach przeprosin, postanawia spełnić wielkie marzenie żony. Dilara stawia mu jednak ultimatum... Esma (Ipek Bilgin) zamierza się dowiedzieć, z kim spotyka się Osman. Senem ze zdziwieniem dostrzega przemianę Adema. Tymczasem cała rodzina Boranów z wielką pompą wita powracającą ze szpitala Ipek i jej dziecko. Kobieta wciąż jest w złej formie i dochodzi do kolejnej scysji.

