"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 83. Faruk nakrywa Sureyyę na kłamstwie! Osman chce się ożenić z Burcu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Powrót Ipek do domu wzbudza niemałe emocje wśród domowników. W 83. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Faruk nakryje Sureyyę na kłamstwie. O co chodzi? Sprawdź, co wydarzy się w 83. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!