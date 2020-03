"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 86. Osman i Burcu aranżują spotkanie Esmy i Garipa. Fikret wścieka się na Sureyyę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Osman i Burcu nie rozumieją, dlaczego ich rodzice tak bardzo sprzeciwiają się temu, aby byli razem. W 86. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" postanowią doprowadzić do spotkania Esmy i Garipa. Sprawdź, co wydarzy się w 86. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Garip stanowczo odradza córce dalszą znajomość z Osmanem (Güven Murat Akpınar), a Esma (Ipek Bilgin) wciąż próbuje nakłonić syna do zerwania z Burcu. Ipek (Dilara Aksüyek) nie chce opiekować się dzieckiem. Sureyya (Aslı Enver) coraz bardziej przywiązuje się do małej Ady.

W 86. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Ipek wychodzi z matką na zakupy, jednak wciąż nie interesuje się dzieckiem. Fikret (Salih Bademci) spędza wieczory w pracy i zacieśnia znajomość z nową asystentką. Esma spotyka się z Burcu, by zniechęcić ją do kontaktów z Osmanem. Nieoczekiwanie, w restauracji, w której rozmawiają kobiety, pojawia się Osman z Garipem. Zaskoczony prawnik i Esma reagują na swój widok bardzo nerwowo.

Osman i Burcu chcą się wreszcie dowiedzieć, co stało się kiedyś między ich rodzicami, że do dziś traktują siebie jak śmiertelnych wrogów. Młodzi podejmują ważną decyzję, dotyczącą ich wspólnej przyszłości. Faruk (Özcan Deniz) spędza wieczór z Emirem, a Begum (Özge Borak) ma randkę z Canem (Murat Aygen). Fikret, po powrocie do domu, odkrywa, że niemowlę i kołyska są w pokoju Sureyyi. Wzburzony, wypowiada w gniewie słowa, które ranią żonę Faruka, a sułtance uzmysławiają, jak wielki podział jest między jej synami.

