"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 87. Esma czyta pamiętnik Osmana. Dowie się, że jej drugi syn także kocha Sureyyę?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma nie może znieść kontaktów Osmana z Burcu. W 87. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" dowie się także, jakie są prawdziwe uczucia Osmana. Sprawdź, co wydarzy się w 87. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 87. w środę 18.03.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Osman (Güven Murat Akpınar) i Burcu doprowadzili do spotkania Esmy (Ipek Bilgin) z Garipem, aby dowiedzieć się, dlaczego tak bardzo są przeciwni ich związkowi. Fikret (Salih Bademci), po powrocie do domu, zobaczył, że kołyska jego córki jest w pokoju Sureyyi (Aslı Enver). Wzburzony, wypowiedział w gniewie słowa, które zraniły żonę Faruka (Özcan Deniz).

W 87. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Fikret, po nocy spędzonej u swojej asystentki, przyjeżdża do biura, aby wraz z Farukiem odbyć spotkanie z Ademem (Fırat Tanış) i jego prawnikiem, w sprawie warunków ugody. Faruk nie ma pojęcia, że propozycja, jaką składa Adem, to tak naprawdę podstęp, za którym stoi ktoś, komu ufa. Uprzedzona przez Mustafę Esma zaskakuje zebranych swoim przybyciem. W trakcie spotkania poznaje w końcu, dotąd przed nią zatajaną, straszną prawdę o rezydencji. Ale to nie koniec wstrząsów.

W ręce Esmy trafia pamiętnik Osmana, z którego matka dowiaduje się, jak wygląda prawdziwe życie uczuciowe jej syna i doznaje szoku. Wiadomość, która ścina sułtankę z nóg, jeszcze bardziej pogorszy sytuację Sureyyi. Tymczasem żona Faruka próbuje ocieplić relacje z Emirem i odnosi pierwsze sukcesy. Begum (Özge Borak) wyjawia, że w jej życiu pojawił się ktoś, z kim będzie się spotykać.

