"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 88. Ipek dowiaduje się, kto zajmuje się Adą! Sureyya jest zazdrosna o Begum! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma przeczytała pamiętnik Osmana i dowiedziała się, co jej syn czuje do Sureyyi. W 88. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" sułtanka postanawia powiedzieć Ipek, kto opiekuje się jej córką. Sprawdź, co wydarzy się w 88. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!