"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 90. Faruk poświęca swój majątek dla rodziny. Adem wyżywa się na Dilarze [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya wciąż jest zazdrosna o to, w jaki sposób Faruk zareagował na wieść o nowym adoratorze Begum. W 90. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Faruk spróbuje uratować rodzinny majątek. Sprawdź, co wydarzy się w 90. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 90. we wtorek, 24.03.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Adem (Fırat Tanış) próbował wciągnąć Fikreta (Salih Bademci) w swój plan przejęcia praw do rezydencji. Esma (Ipek Bilgin), wiedząc, że Osman (Güven Murat Akpınar) kocha Sureyyę (Aslı Enver), zmieniła zdanie na temat związku syna z Burcu.

Sureyya sprzecza się z Ipek. Esma zezwala na związek Osmana z Burcu Zobacz więcej

W 90. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Esma przeprowadza z Garipem niezwykle szczerą rozmowę, która zaważy na ich dalszych relacjach. Faruk (Özcan Deniz) postanawia poświęcić swój majątek dla dobra całej rodziny. Wszystko wskazuje na to, że intryga Fikreta, który chciał pomóc Ademowi, jednak zakończy się fiaskiem i doprowadzi do utraty praw Adema do rezydencji. Wściekły mąż Dilary (Neslihan Arslan) wyładowuje swoją złość na żonie.

W trudnym macierzyństwie Ipek (Dilara Aksüyek) wreszcie dokonuje się przełom. Młoda matka odnosi ważny sukces, na który długo czekała. Burcu opowiada zdziwionemu Osmanowi o niecodziennym zachowaniu sułtanki. Dilara przychodzi do terapeutki Adema i odkrywa jego sekret, który wytrąca ją z równowagi. Sureyya nie może powstrzymać się od uszczypliwości pod adresem Faruka.

Özcan Deniz jest nie tylko aktorem! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Faruk Boran?Zobacz więcej