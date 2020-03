"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 92. Esma grozi Begum! Faruk wdaje się w bójkę z Canem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kiedy Faruk dowiedział się, że to Can jest nowym adoratorem Begum, wpadł we wściekłość. W 92. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" między nim a Canem znowu dojdzie do konfrontacji. Sprawdź, co wydarzy się w 92. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!