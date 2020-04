"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 97. Adem kłóci się z Fikretem. Faruk i Can znowu wdają się w szarpaninę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya pogodziła się z Farukiem, po tym, jak nakryła go na wspólnej wycieczce z Begum. W 97. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" to Faruk zobaczy żonę z mężczyzną, o którego wciąż jest zazdrosny. Sprawdź, co wydarzy się w 97. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!