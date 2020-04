"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 98. Sureyya chce powiększenia rodziny! Esma organizuje imprezę sylwestrową w rezydencji [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sureyya nie ukrywa, że marzy o tym, aby powiększyć rodzinę. W 98. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" postanowi zrealizować swoje pragnienie. Sprawdź, co wydarzy się w 98. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

Jakiś czas temu Sureyya (Asli Enver) straciła dziecko, którego się spodziewała. W tym czasie Faruk (Özcan Deniz) dowiedział się, że ma syna z Begum (Özge Borak). Czy Boran będzie chciał zdecydować się na powiększenie rodziny?

W 98. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Faruk chce zrobić Emirowi niespodziankę i proponuje mu wspólne wyjście do teatru razem z Sureyyą. Okazuje się jednak, że ktoś już go uprzedził... Adem (Firat Taniş) zamierza niegodziwie wykorzystać bliską znajomość Fikreta (Salih Bademci) z Esrą, a sułtanka mierzy się z... nowymi technologiami. Sureyya pragnie zrealizować marzenie o powiększeniu rodziny.

Can (Murat Aygen) opowiada siostrze o swojej miłości do Begum. Esma (Ipek Bilgin) postanawia urządzić w rezydencji sylwestra i chce, żeby cała rodzina świętowała razem. Zaproszenie otrzymuje również Burcu oraz ktoś, kogo bracia Boranowie nigdy by się nie spodziewali... Faruk odkrywa, że Fikret padł ofiarą szantażu, jednak próba pomocy prowadzi do konfliktu między braćmi...

