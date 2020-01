"Narzeczona ze Stambułu". Özcan Deniz jest nie tylko aktorem! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Faruk Boran?

Özcan Deniz - Faruk z "Narzeczonej ze Stambuły" - jest nie tylko aktorem! Okazuje się, że jeden z najbardziej popularnych Turków jest też wokalistą! Czym jeszcze zajmuje się serialowy Boran?

"Narzeczona ze Stambułu" od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Özcan Deniz w serialu "Narzeczona ze Stambułu" (org. "Istanbullu Gelin") gra Faruka Borana - przystojnego tureckiego biznesmena, którego życie zmienia się po tym, jak przez przypadek poznaje piękną Sureyyę (Aslı Enver). To mężczyzna dojrzały i rozsądny, który zrobi wszystko, aby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo.

Serialowa Sureyya zagrała u boku Buraka Özçivita! Który turecki aktor był jej mężem?Zobacz więcej

Özcan Deniz - Faruk z "Narzeczonej ze Stambułu" - kim jest?

Özcan Deniz urodził się 19 maja 1972 roku w Ankarze, w Turcji. Pochodzi z kurdyjskiej rodziny. Swoich sił w aktorstwie próbował już w czasach szkolnych - jako licealista grał w przedstawieniach teatralnych, często sam je tworzył od podstaw. W 1988 r. przeprowadził się do Stambułu, a 10 lat później - do Niemiec. Tam rozwijał swoją karierę jako muzyk. Współpracował z grupą producencką w Monachium, a w 1992 r. wydał swój debiutancki album "Ağlattın Beni". Karierę przerwał na czas służby w wojsku, później powrócił do aktorstwa.

Kanał z tureckimi serialami w Polsce w 2020 roku!Zobacz więcej

W 1997 r. zagrał w serialu "Yalan", a dwa lata później w "Aşkın Dağlarda Gezer", do którego napisał też scenariusz. W 2002 r. zyskał ogromną popularność dzięki serialowi "Asmalı Konak". Towarzyszyła mu w nim Nurgül Yesilçay, którą polscy widzowie znają z seriali "Rozdarte serca", "Cena miłości" i "Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem". Oboje wystąpili później jeszcze w 2016 r. w filmie "Ikinci Sans". Özcan był jego scenarzystą i reżyserem. W 2017 r. jego losy połączyły się z losami Aslı Enver, czyli serialowej Sureyyi. Zagrali zaraz nie tylko w "Narzeczonej ze Stambułu", ale także w thrillerze "Öteki Taraf" autorstwa Deniza. W obsadzie filmu znalazła się także Meryem Uzerli ("Wspaniałe stulecie", "Królowa jednej nocy".

Przy tym wszystkim Özcan Deniz nie zrezygnował ze śpiewania. Na koncie ma 11 albumów, a w 2020 roku ukazał się jego najnowszy singiel pt. "Aşk". Na 2020 rok zapowiedziany jest też nowy serial z jego udziałem. W "Królu" (org. "Kral") zagra starszego brata głównego bohatera, Kadira (Burak Deniz).

"Narzeczona ze Stambułu" - o czym jest?

Faruk jest właścicielem firmy przewozowej i głową wpływowej rodziny w tureckiej metropolii Bursa. Pewnego dnia poznaje piękną śpiewaczkę i zakochuje się w niej. Jego matka nie jest jednak zadowolona z tego, z kim związał się jej syn. Ma bowiem dla syna inną kandydatkę - Ipek. Süreyya będzie próbowała zdobyć serce swojej teściowej, ale sporo czasu upłynie, zanim kobieta zacznie patrzeć na synową innymi oczami. Na dodatek, rodzinę Faruka spotka nieszczęście, które zmusi jej członków do tego, aby przewartościować swoje życie.

Czego nie wiesz o popularnym tureckim serialu? Zobacz więcej