"Nasz nowy dom 18" w Szulborzu Wielkim, odcinek 258. Doświadczyli niewyobrażalnej tragedii i mieszkali w zimnym domu z dziurawym dachem. Katarzyna Dowbor sprawiła, że znów się uśmiechają!

Za nami 258. odcinek programu "Nasz nowy dom 18". Tym razem Katarzyna Dowbor wraz z ekipą udała się do wsi Szulborz Wielki, gdzie mieszka pani Anna z dwójką synów. Rodzina doświadczyła niewyobrażalnej tragedii - w tragicznych okolicznościach kobieta straciła męża, a chłopcy tatę. Mieszkali w nieogrzewanym domu z dziurawym dachem. Sprawdźcie, jak ekipa "Naszego nowego domu" zamieniła zimne, niewykończone wnętrza w nowy dom, przywracając uśmiech pani Annie i jej synom!

"Nasz nowy dom" 18 w Szulborzu Wielkim. Rodzina dotknięta ogromną tragedią mieszkała w nieogrzewanym domu z dziurawym dachem. Katarzyna Dowbor z ekipą przywróciła im uśmiech!

Za nami 6. odcinek 18. sezonu programu "Nasz nowy dom". Ekipa Katarzyny Dowbor odwiedziła Szulborze Wielkie - wieś położoną na wschodnim skraju Mazowsza. Pani Anna jest wdową i sama wychowuje dwóch synów - czternastoletniego Dawida i dwunastoletniego Kacpra. Kilka lat temu rodzinę dotknęła niewyobrażalna tragedia - tata chłopców odebrał sobie życie po tym, jak dowiedział się, że choruje na nowotwór. Rodzina nigdy nie podniosła się po tym ciosie.

Mieszkali w starym garażu, a matka musiała pochować własne dziecko. Katarzyna Dowbor pozwoliła im cieszyć się życiem!Zobacz więcej

Po śmierci męża pani Ania musiała wyprowadzić się od teściów i przeniosła się do swojego domu rodzinnego, gdzie łączne mieszkało 11 osób. Nikt nie miał własnej przestrzeni, a chłopcy spali we wspólnych łóżkach. Wielkim wysiłkiem całej rodziny udało się kupić stary, zniszczony dom dla pani Ani i chłopców, który ojciec kobiety starał się wyremontować. Dom nie nadawał się do zamieszkania - dach przeciekał, budynek nie był ogrzewany, zaś wewnątrz prawie nie było mebli. Na szczęście, w Szulborzu Wielkim pojawiła się Katarzyna Dowbor z ekipą Przemka Oślaka i projektantką Martyną Kupczyk. Ekipa "Naszego nowego domu", do głębi poruszona dramatyczną historią bohaterów odcinka, dołożyła wszelkich starań, by odmienić życie rodziny i przywrócić im poczucie bezpieczeństwa, remontując ich dom.

ZDJĘCIA DOMU PRZED I PO METAMORFOZIE W GALERII

Od lat walczą o zdrowie niewidomej córki. Wydali wszystko, co mieli. Bez pomocy Katarzyny Dowbor trudno byłoby im przetrwać!Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl