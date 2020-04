"Nasz nowy dom". Nie żyje pani Irena - bohaterka ostatniego odcinka z Warszawy

Nie żyje bohaterka ostatniego odcinka "Naszego nowego domu". Pani Irena z Warszawy zmarła kilka tygodni po nagraniu programu. O śmierci kobiety poinformowała produkcja.

"Nasz nowy dom" - nie żyje bohaterka programu

W ostatnim odcinku "Naszego nowego domu" ekipa remontowa Katarzyny Dowbor udała się do Warszawy. W dzielnicy Koło, w małym mieszkaniu na pierwszym piętrze mieszkały pani Irena wraz córką i dwojgiem wnucząt. Pani Irena była lekarzem, całe życie poświęciła innym, kompletnie zaniedbując samą siebie. Niestety ciężka praca negatywnie odbiła się na jej zdrowiu. Pani Irena była po dwóch udarach i zawale serca. Potrzebowała pomocy we wszystkich czynnościach - w dodatku nie chodziła. Pani Irena mieszkała z córką Anną, która samotnie wychowuje ośmioletnią Maję i półtorarocznego Franka. To na jej barkach spoczywał ciężar utrzymania domu i opieki nad chorą mamą i dwójką dzieci:

Katarzyna Dowbor we wsi Ochudno i na warszawskiej Woli. Komu pomoże tym razem?Zobacz więcej

„Zostałam kapitanem na tym statku i w związku z tym muszę mierzyć się z tą rzeczywistością i zachowywać spokój. Mimo, że statek tonie, nie wolno siać paniki (…) Chciałabym, żeby mieszkanie było bardziej funkcjonalne dla mamy, żeby mogła troszeczkę więcej uczestniczyć w życiu rodzinnym.”

Tuż po emisji odcinka "Naszego nowego domu" z Warszawy na profilu Instagramowym programu pojawiła się smutna informacja. Pani Irena zmarła kilka tygodni po zakończeniu remontu.