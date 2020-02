"Nasz nowy dom" sezon 14. Katarzyna Dowbor z ekipą wyrusza na pomoc kolejnym rodzinom! Kto otrzyma szansę na nowe życie?

To już 14. sezon jednego z najbardziej przejmujących i chwytających za serce programów w historii telewizji. Tysiące przejechanych kilometrów i sto sześćdziesiąt osiem rodzin, którym dotychczas pomogła ekipa programu „Nasz nowy dom” – to dotychczasowy bilans brygady pod dowództwem Katarzyny Dowbor! Na tym jednak nie koniec, bowiem w nadchodzącej serii szansę na nowe życie otrzymają kolejne 24 rodziny!

"Nasz nowy dom" sezon 14., od 4 marca, w każdą środę i czwartek o godzinie 20:05 w Polsacie!

Wiosną ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedzi najróżniejsze zakątki Polski w poszukiwaniu rodzin, które w wyniku nieszczęśliwego splotu wydarzeń zmagają się z ogromnymi problemami, a remont ich domów jest zwieńczeniem starań o powrót do normalności i walki o lepsze jutro. W nadchodzącej serii ekipa Katarzyny Dowbor będzie musiała zmierzyć się z ekstremalnymi historiami rodzin, których los wyjątkowo nie oszczędzał. Nie obędzie się bez łez wzruszenia, prawdziwych emocji i słów wsparcia.

Rodzina z Cerekwi na Opolszczyźnie potrzebuje pomocyZobacz więcej

"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 1. - co się wydarzy?

W pierwszym odcinku brygada programu "Nasz nowy dom" zawita na Lubelszczyznę do miejscowości Bełżyce. To właśnie tam mieszka Pani Elżbieta, która samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka. Kilka lat temu, w wyniku pęknięcia tętniaka, na oczach kobiety zmarła jej córka. Chłopiec również był świadkiem niespodziewanej śmierci mamy. Zrozpaczona babcia rozpoczęła starania, aby stać się rodziną zastępczą dla wnuka. Niestety ich dom nie był przystosowany do potrzeb rodziny. Pani Elżbieta musiała zmierzyć się z wizją oddania chłopca do domu dziecka. Z pomocą życzliwych osób dostała mieszkanie służbowe. Dziś pani Elżbieta jest już na emeryturze, rodzina musi opuścić służbowe lokum i wrócić do domu, w którym nie może wychowywać się Eryk. Ekipa Katarzyny Dowbor pojawia się w momencie, gdy rodzina jest przerażona wizją, że kurator zdecyduje się umieścić chłopca w domu dziecka. Martyna Kupczyk i Wiesław Nowobilski staną przed ogromnym wyzwaniem stworzenia domu dla chłopca i kochającej babci.

Katarzyna Dowbor jak Ygritte z "Gry o tron"! Zobacz niezwykłe zdjęcie!Zobacz więcej

W nadchodzącym sezonie ekipa "Naszego nowego domu" pomoże kolejnym 24 rodzinom. Wśród nich będzie też rodzina z Komorowa, gdzie Pan Ireneusz wykonuje tytaniczną pracę opiekując się chorym na zanik mięśni Bartkiem. Noszenie dziecka, które w wyniku choroby i bezruchu jest bardzo ciężkie to ogromne utrudnienie dla ojca. Jednak mężczyzna dzielnie znosił trudy życia, nie skarżąc się na swój los. Mama dziecka odeszła, ma nową rodzinę, a chłopiec zdecydował, że chce mieszkać z tatą i dziadkiem. W domu nie ma łazienki, kanalizacji, sprawnego ogrzewania, a wąskie przejścia i dziurawe podłogi uniemożliwiają jazdę wózkiem inwalidzkim. Do akcji wkroczą Maciej Pertkiewicz i Artur Witkowski, którzy postarają się zmienić życie rodziny z Komorowa.

Program niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a w najtrudniejszych remontowych wyzwaniach pomagać jej będzie niezawodne trio architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy robót Artur Witkowski i Wiesław Nowobilski.

Zobacz zwiastun 14. sezonu programu "Nasz nowy dom"!