"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 21. Niesamowita metamorfoza domu pani Barbary z Sowiej Woli i jej wnucząt

W 21. odcinku 14. sezonu "Naszego nowego domu" ekipa Katarzyny Dowbor przyjechała do Sowiej Woli, aby pomóc pani Barbarze i jej wnukom. Zobaczcie, jak wygląda ich dom po remoncie!

Sowia Wola to niewielka miejscowość na skraju Puszczy Kampinoskiej. To właśnie tam mieszka pani Barbara, która opiekuje się wnukami. Wszyscy mieszkają w domu powstałym z części budynku gospodarczego. Klaudia i jej bracia bliźniacy - Dawid i Wiktor są pod opieką babci, odkąd kilka miesięcy temu zmarła ich mama. Odeszła zaledwie miesiąc po tym, jak dowiedziała się, że choruje na glejaka. Pani Barbara po śmierci córki przeprowadziła się do jej domu, aby zaopiekować się dorastającymi wnukami.

Dzieciaki z pomocą babci starają się uporać z tragedią. Klaudia pilnie się uczy, aby zdać maturę i studiować. Chłopców fascynuje piłka nożna, której poświęcają każdą wolną chwilę. Ich dom nie był jednak przyjaznym miejscem do rozwoju. Pomieszczenia ogrzewała nieszczelna koza, zimą trzeba było spać pod kilkoma kołdrami. Nie było łazienki, toaleta była na zewnątrz - w pomieszczeniu gospodarczym. W domu panowała straszna wilgoć, a na ścianach był grzyb. Klaudia spała w przechodnim pokoju. Dach budynku był pokryty zniszczonym, śmiertelnie niebezpiecznym eternitem.

Z pomocą przybyła ekipa programu „Nasz Nowy Dom” – architekt Maciej Pertkiewicz oraz Wiesiek Nowobilski wraz z brygadą do zadań specjalnych. Dzięki ich ciężkiej pracy dom rodziny z Sowiej Woli stał się ciepłym i przytulnym miejscem. Pani Barbara oraz jej wnuki mogą cieszyć się z nowego domu, który w zaledwie 5 dni stworzyła ekipa programu "Nasz Nowy Dom".