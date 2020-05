"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 23. Babcia samotnie wychowująca wnuka otrzymała nowy dom! Zobacz metamorfozę!

Tym razem ekipa "Naszego nowego domu" pomogła Pani Janinie, która samotnie wychowuje wnuka. Zobacz, jaką metamorfozę przeszedł dom we wsi Podłęż niedaleko Puław.

W ostatnim odcinku ekipa programu „Nasz Nowy Dom” odwiedziła Podłęż, wieś nieopodal Puław. Pani Janina z ośmioletnim wnuczkiem Robertem mieszkają tu w części budynku gospodarczego, zaadaptowanej na dom. Rodzice chłopca zaniedbywali dziecko. Pani Janina walczyła, by córka wróciła na dobrą drogę, zmieniła się, ale bez skutku. Postanowiła ratować wnuka, zabrała go do siebie i stoczyła długą batalię o to, by stać się jego prawnym opiekunem. Sama wcześniej chorowała na złośliwy nowotwór i wierzy, że dostała drugie życie, by wychować wnuka. Niestety warunki w jakich żyła rodzina, nie były odpowiednie dla babci i jej ukochanego wnuka.

W ich domu panował przenikliwy chłód, sufity były pokryte grzybem, tylko jeden pokój nadawał się do zamieszkania. Łazienka znajdowała się w piwnicy i była dramatycznie zawilgocona. Okna były nieszczelne, w dachu były dziury, którymi podczas deszczu woda dostawała się do środka budynku. Chłopiec nie miał swojego pokoju, nie miał się gdzie bawić. Pani Janina równiez nie miała swojego pokoju, swojej oazy spokoju. W domu nie było ciepłej wody. Budynek był w dramatycznym stanie i wymagał natychmiastowego remontu!

Przed ekipą programu bardzo trudne zadanie. Tym razem remontem domu zajęli się architekt Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski z ekipą budowlaną, a Katarzyna Dowbor zadbała, by rodzina nie nudziła się na wakacjach.