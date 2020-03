"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 8. Ekipa wyremontowała dom Pani Danuty ze wsi Kuzie! Zobaczcie metamorfozę!

Mąż pani Danuty zmarł ponad rok temu, wcześniej małżeństwo pochowało czworo dzieci. Siłę do życia Pani Danucie daje Weronika. To ona mimo swojej niepełnosprawności wspiera mamę i nadaje sens jej życiu.

Dom kobiet był w tragicznym stanie: ogrzewanie stanowił jeden dymiący piecyk w kuchni, łazienka była całkowicie nieprzystosowana do niepełnosprawności córki, kobiety spały w jednym pokoju, które był zarówno kuchnią i kotłownią. Katarzyna Dowbor widząc w jakich warunkach żyją kobiety była przerażona:

Jak weszłam do tego pomieszczenia w którym śpicie, bo ciężko nazwać to sypialnią, trudno to nazwać kuchnią, to jestem przerażona. Nie są to warunki do życia, do mieszkania. A poza tym największy problem jaki widzę jest taki, że ten dom nie jest bezpieczny, bo nie powinno sie spać przy piecu. Tak samo łazienka, która nie jest kompletnie przystosowana dla Weroniki. (...) Najbardziej boję się jednej rzeczy. W waszym domu po pierwsze trzeba zrobić nowy dach. Jest zima. Zdjęcie tego całego dachu, ogromnej powierzchni to jest ryzyko o tej porze roku.