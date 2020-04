"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 11. i 12. Katarzyna Dowbor z ekipą w miejscowości Stary Karolinów i u rodziny z Gorlic!

W dzisiejszym odcinku ekipa programu odwiedzi Stary Karolinów. To właśnie tam mieszka pani Ewa, samotnie wychowująca dwoje dzieci – ośmioletnią Oliwkę i czteroletniego Filipa. Kobieta odeszła od męża, który nadużywał alkoholu i był agresywny. Chcąc chronić dzieci i siebie pani Ewa wróciła do rodzinnego domu, ale warunki w nim są przerażające! W przedsionku, w którym zamiast sufitu jest folia, urządziła kuchnię, pomieszczenia ogrzewa starymi piecykami.

W domu nie ma łazienki ani toalety, jest zimno. Dach pokryty jest rakotwórczym eternitem. Pani Ewa stara się jak może, aby poprawić komfort życia rodziny, niestety ze względu na częste choroby dzieci nie bardzo może podjąć stałą pracę. Zaangażowanie Pani Ewy doceni Kasia Dowbor:

Pani Ewo widzę, że jest pani bardzo dzielną i zaradna kobieta. Dąży pani do celu, który postanowiła sobie pani zrealizować. Natomiast obejrzałam wasz dom i uważam, że absolutnie w takich warunkach nie powinniście mieszkać. W tym domu do zrobienia jest dosłownie wszystko, począwszy od dachu, który jest do wymiany, skończywszy na podłogach, które są nierówne. Nie powinno być tak, że dzieci w każdej chwili mogą zrobić sobie krzywdę przy takim ogrzewaniu. Trzeba rozprowadzić wodę, trzeba zrobić łazienkę…jest tu bardzo dużo pracy