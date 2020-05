"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 19 i 20. Ekipa programu rusza na pomoc kolejnym rodzinom w potrzebie!

Po latach destrukcyjnego związku z uzależnionym od alkoholu mężczyzną kobieta postanowiła zawalczyć o normalne życie dla siebie i swoich dzieci. Marzy o podjęciu pracy, o stworzeniu normalnego domu. Warunki, w których mieszkają, są bardzo złe. W szafie w przedpokoju stoi piec ogrzewający wnętrza, co stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. W pokojach są dziurawe podłogi, na ścianach pojawił się grzyb, bojler do podgrzewania wody jest w tragicznym stanie. Podczas wizyty w mieszkaniu pani Anety, Katarzyna Dowbor nie kryła podziwu dla kobiety, ale była także przerażona widząc warunki w jakich żyje rodzina:

Podziwiam ile pani włożyła serca, podziwiam ile pani włożyła siły w to, żeby swoim dzieciom stworzyć dom, ale tak naprawdę tu jest tyle niebezpiecznych rzeczy. Piec jest tragiczny, ogrzewanie tego domu to jest ogromny problem (…) To jest stary budynek, który gdy się cokolwiek ruszy to się sypie. Może się okazać, że wiele sytuacji nas zaskoczy, że pewnych rzeczy nie da się zrobić. I to mnie przeraża.