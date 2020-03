"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 5. i 6. Ekipa Katarzyny Dowbor w Woli Uchańskiej i wsi Iły nad rzeką Liwiec. Komu tym razem pomoże?

Rozpoczynamy kolejny tydzień metamorfoz z Katarzyną Dowbor i ekipą programu "Nasz Nowy Dom"! W tym tygodniu ekipa remontowa zawita do Woli Uchańskiej i wsi Iły nad rzeką Liwiec. Komu tym razem pomoże? Sprawdź szczegóły!

"Nasz nowy dom" sezon 14. w środy i czwartki o godz. 20:05 w Polsacie - sprawdź program tv

W środę (18.03) poznamy historię Pani Lucyny, która samotnie wychowuje dwóch synków – Michała i Wojtka. Rodzina mieszka w Woli Uchańskiej. To wieś położona nieopodal granicy z Ukrainą, w pobliżu Hrubieszowa. Mąż Pani Lucyny był alkoholikiem, nie chciał się leczyć, niszczył rodzinę, w końcu odszedł. Zdruzgotana kobieta podjęła walkę o normalne życie, starała się stworzyć chłopcom bezpieczny dom. Uprawia ogród, hoduje drób. Nie wystarcza to jednak na remont domu, który jest w tragicznym stanie! Rodzina mieszka w bardzo trudnych warunkach. Jak wyznaje Pani Lucyna największym problemem jest brak wody i łazienki:

Dom mam po rodzicach i mieszkam w nim od 2014 roku…Największym problemem jest brak wody i łazienki. Wodę biorę od brata ze studni. Chłopaki pomagają nosić wodę swoimi konewkami.

Dzielna kobieta musi codziennie przynosić wodę ze studni, codziennie potrzeba kilkanaście wiader także do prania czy dla hodowanego ptactwa. Za toaletę służy wychodek stojący na zewnątrz budynku. Budynek jest nieocieplony, ściany i sufity są popękane. Prowizoryczny ganek i dwa pomieszczenia ogrzewa stara, dymiąca koza. Drzwi do domu są nieszczelne, nie zatrzymują ciepła. Dzieci nie mają miejsca do zabawy, a Pani Lucynie brakuje miejsca do wypoczynku po ciężkiej pracy. Bardzo ciężką sytuację Pani Lucyny i chłopców zmienia wizyta Katarzyny Dowbor, która zabiera rodzinę na pierwsze w ich życiu wakacje. Przed nami jedna z najcięższych metamorfoz w historii programu „Nasz Nowy Dom”. W walce o lepsze życie i uśmiech na twarzach pomogą Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski z ekipą budowlaną.

W czwartkowym odcinku (19.03) przeniesiemy się do wsi Iły nad rzeką Liwiec. To właśnie tam mieszka pan Zbigniew z dziećmi - siedemnastoletnią Pauliną i szesnastoletnim Kacprem. Wszyscy opiekują się też babcią – Panią Barbarą. Żona pana Zbyszka zmarła niedawno po długiej chorobie, pozostawiając rodzinę pogrążona w smutku. Wszyscy starają się wspierać i wspólnie rozpocząć dalsze życie. W trakcie dwuletniej walki o życie żony pan Zbigniew nie mógł pracować. Rodziny nie stać na remont, a żyją w katastrofalnych warunkach. W ograniczonej przestrzeni domu nikt nie ma prywatności – Paulina śpi w kuchni, pan Zbyszek z synem.

W domu nie ma łazienki, schorowana pani Barbara ma do dyspozycji jedno słabo ogrzewane pomieszczenie. W domu nie ma łazienki, za toaletę służy wychodek znajdujący się na podwórku. Rodzina myje się w miskach, a źródłem ciepła są stare piece, które nie ogrzewają wszystkich pokoi. Przeciekający dach, rozpadająca się podłoga i stara instalacja elektryczna stanowią codzienne zagrożenie dla życia rodziny. Ekipa programu zrobi wszystko, by zatrzeć złe wspomnienia i stworzyć tej rodzinie warunki, o jakich marzą. Tym razem metamorfozą domu zajmą się Martyna Kupczyk oraz Wiesiek Nowobilski wraz z ekipą.

Premierowe odcinki programu "Nasz nowy dom" w środę i czwartek, 18 i 19 marca, o godzinie 20:05 w Polsacie!