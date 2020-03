"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 7 i 8. Totalna metamorfoza domu pięcioosobowej rodziny spod Radomia!

Za nami kolejna spektakularna metamorfoza domu w programie "Nasz nowy dom". Tym razem Katarzyna Dowbor z ekipą odmieniła los pięcioosobowej rodziny spod Radomia. Zobacz zdjęcia przed i po metamorfozie domu pani Izabeli i pana Waldemara.

"Nasz nowy dom" sezon 14. w środy i czwartki o godz. 20:05 w Polsacie - sprawdź program tv

We wczorajszym odcinku poznaliśmy historię pięcioosobowej rodziny spod Radomia. Małżeństwo – pani Izabela i pan Waldemar wychowują troje dzieci. Rafała, Maćka i Karolinę. Rafał, w wyniku porażenia mózgowego, jest osobą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie. Mama chłopca przyznaje, że ich życie podporządkowane jest najstarszemu dziecku:

Najstarszy syn jest osobą niepełnosprawną, już dorosłą. To był straszny moment - dowiedzieć się, że dziecko ma porażenie mózgowe czterokończynowe, że oprócz tego są inne choroby związane z tym jak padaczka, zapalenie oskrzeli. Trzeba szybko reagować ze względu na płuca. Trzeba dopilnować, żeby nie było odleżyn. Syn wymaga ciągłej opieki. Cały czas potrzebuje naszej pomocy, naszych rąk, naszych nóg. To jest tak głębokie upośledzenie, że Rafał sobie bez nas nie poradzi.

Dom, w którym mieszkają, był kompletnie nieprzystosowany do potrzeb Rafała. W całym budynku były wysokie progi, do łazienki nie można było wjechać wózkiem, a podjazd przed domem był tylko prowizoryczny. Rodzice i chory syn mieszkali w jednym pokoju, a Maciek i Karolina nie mieli swojego miejsca do nauki i wypoczynku.

Dom ogrzewał stary piec kaflowy, a zniszczony dach był pokryty śmiertelnie niebezpiecznym eternitem. Martyna Kupczyk wraz z Wieśkiem Nowobilskim i jego ekipą budowlaną w kilka dni zmienili dom nie do poznania!

Zobacz zdjęcia przed i po metamorfozie domu pani Izabeli i pana Waldemara w galerii!