"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinki 9 i 10. Katarzyna Dowbor we wsi Ochudno i na warszawskiej Woli. Komu pomoże tym razem?

Tym razem Katarzyna Dowbor w "Naszym nowym domu" odwiedzi małą wieś na Mazowszu, Ochudno. To właśnie tam w starym drewnianym domu mieszkają dwie siostry z synami. Starsza z sióstr, Małgorzata, jest właścicielką domu. Samotnie wychowywała nastoletniego syna, Mateusza i z coraz większym smutkiem i przerażeniem przyglądała się cierpieniu swojej młodszej siostry, Joanny, której mąż znęcał się nad rodziną. W końcu zdecydowała się przyjąć siostrę i jej dziecko pod swój dach.

Stary dom nie zapewnia im takiego bezpieczeństwa, jakiego potrzebują. Dziurawy dach pokryty szkodliwym eternitem, nieocieplone ściany, nieszczelne okna, jedynym źródłem ciepła są stara koza i piec kaflowy, brak łazienki i toalety, brak ciepłej wody i brak funduszy na remont – to wszystko sprawia, że życie kobiet i ich synów jest wielką udręką. Z pomocą przybywa Katarzyna Dowbor, która nie kryje, że dom jest w tragicznym stanie:

Moi drodzy, ja wiem, że dużo przeszliście, zwłaszcza pani Joanna. Powinniście mieszkać w domu, który jest ciepły, bezpieczny, który jest waszym azylem. Patryk i Mateusz powinni mieć swoje miejsce (…) Tu nie ma kompletnie warunków do nauki, do tego, żeby się rozwijać, żeby się dobrze czuć. Kiedy patrzę na ten dom to powiem szczerze, że jestem naprawdę przerażona! Ściany, okna – to wszystko jest do wymiany – podłoga, sufit, dach. Nic z tych rzeczy, które tu zobaczyłam nie nadaje się do tego, żeby je zostawić. Trzeba zacząć od początku, a mamy tylko 5 dni…