Netflix - kultowe seriale, których brakuje w bibliotece serwisu. Mamy całą listę!

Netflix to ogromna biblioteka filmów i seriali, ale są produkcje, których tam brakuje. W galerii prezentujemy listę popularnych, niekiedy kultowych już seriali, które powinny trafić do biblioteki Netfliksa.

Kultowe seriale, których brakuje na Netflix

Choć Netflix to jedna z najczęściej wybieranych przez fanów seriali i filmów platforma streamingowa, a w jej bazie znajdziemy nawet kilka tysięcy tytułów, zdarza się, że że niektórzy widzowie czują malutki niedosyt... Zgodnie z opinią czytelników fanpage "Nie śpię, bo oglądam seriale", brakuje na Netflixie niektórych kultowych tytułów, do których chętnie by wrócili!

Nie tylko kultowe seriale z lat 90., takie jak Bevery Hills 90210, Przystanek Alaska, czy Miasteczko Twin Peaks. Są też dużo młodsze tytułe, których nie znajdziemy na Netflixie. Wielka szkoda!

Zobacz całą listę seriali, które powinny znaleźć się na platformie Netflix. Tego chcą widzowie!