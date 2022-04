Netflix masowo traci użytkowników. Takiej sytuacji nie było od lat. Co teraz zrobi platforma streamingowa?

Netflix w trakcie pandemii zyskał wielu widzów. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Nie wszyscy spędzają już tyle czasu w domu. Co więcej, na rynku pojawiła się konkurencja. Tak Netflix zaczął zmagać się ze spadkiem liczby użytkowników, co ostatni raz miało miejsce 11 lat temu. Czy pozycja serwisu będzie się pogarszała? Jakie będą jego kolejne kroki?

Netflix od lat cieszy się pozycją jednego z liderów wśród serwisów streamingowych. Swoim użytkownikom proponuje różne kinowe hity czy własne produkcje. Jak się jednak niedawno okazało, nie wszyscy są aż tak zadowoleni ze znanej platformy. Kiedy w Polsce doszło do premiery HBO Max, coraz częściej porównywano jego ofertę z innymi firmami. Czy rzeczywiście nowy serwis vod zaszkodził Netflixowi? Tutaj można spekulować, ale co jest pewne, wyniki amerykańskiego giganta z pierwszego kwartału tego roku nie zachwycają. Analizując dotychczasową działalność serwisu, specjaliści spodziewali się wzrostu liczby użytkowników o o 2,73 mln. W rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Po raz pierwszy od 2011 roku Netflix zanotował spore straty wśród klientów – aż 200 tys. użytkowników. Co więcej, w kolejnym kwartale spadek ma się utrzymywać.

Netflix. Jakie będą następne kroki platformy?

Dzięki pandemii, która zatrzymała nas wszystkich w domach, vod zyskało wielu nowych użytkowników. Netflix bardzo skorzystał na tej sytuacji. Teraz jednak szybki wzrost liczby nowych użytkowników zatrzymał się, a na rynku zaczęły pojawiać się konkurencyjne oferty dla widzów. To m.in. w marcu swoją premierę w Polsce miało HBO Max. Netflix na pewno będzie chciał teraz zmienić taktykę, aby zyskać, ile się da. Być może nowe propozycje w bazie filmów i seriali skutecznie przyciągnął klientów. Netflix ma jeszcze inne rozwiązanie w zanadrzu. Od jakiego czasu pojawiają się głosy o tym, ż platforma uniemożliwi współdzielenie kont. Taki krok może być źródłem sporych zysków dla Netlixa.

Nasza stosunkowo wysoka penetracja w gospodarstwach domowych, z uwzględnieniem wysokiej liczby gospodarstw dzielących swoje konta, połączona z konkurencją tworzy przeciwności do wzrostu wpływów – wypowiedź Netflixa cytuje serwis Wirtualne Media.

Platforma ma również zdecydować się na tańszy pakiet, bo już od dawna ceny Netflixa nie są konkurencyjne. Niższe opłaty mogą ucieszyć niektórych widzów. Tutaj pojawia się jednak jednak haczyk. Ma to jednak wiązać się z pojawiającymi się reklamami. To rozwiązanie, jak i dokładna weryfikacja współdzielenia kont, mogą dla wielu użytkowników być niezachęcającymi działaniami.

Apeluję abyście nie rezygnowali z możliwości współdzielenia konta, albowiem to że wycofacie tę usługę nie sprawi że zacznie wasza Firma więcej zarabiać... Wręcz odwrotnie, może to trudne do zrozumienia, ale powiadam wam że to będzie nie wypał i NETFLIX na tym w konsekwencji straci, nie tylko pieniądze, ale i fanów – wypowiedź jednego z internautów na fanpage'u Netflixa.

