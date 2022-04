Netflix. Nowa funkcja spodoba się widzom! To największa zmiana w systemie od pięciu lat. Na czym polega?

Już teraz dostępna jest nowa funkcja w serwisie streamingowym, która ma jeszcze lepiej dostosowywać treści do gustu użytkownika. Podpowiadamy, na czym dokładnie ma polegać, gdzie ją znaleźć i jak jej używać!

Netflix. Nowa funkcja w serwisie. "Uwielbiam to!"

Gigant streamingowy znany jest z wprowadzania nowych rozwiązań i ulepszeń, bez których użytkownicy już nie wyobrażają sobie korzystania z platformy. Dodawanie danego tytułu do ulubionych, wybieranie filmów i seriali po gatunku czy motywie przewodnim, zapisywanie ich na liście do obejrzenia, ocenianie tych już zobaczonych kciukiem w górę lub w dół - to tylko niektóre z opcji, które uprzyjemniają rozrywkę na platformie streamingowej, a ta ostatnia została właśnie przez Netfliksa rozszerzona.

Najeżdżając na okładkę danego tytułu, a następnie na ikonkę kciuka, do wyboru pokazują nam się trzy przyciski - kciuk w dół ("To nie dla mnie"), kciuk w górę ("Podoba mi się") i ten najnowszy, podwójny kciuk ("Uwielbiam to!"). Według przedstawicieli serwisu, nowa funkcja ma polepszyć personalizację treści, które każdy użytkownik będzie oglądać na stronie głównej. Nowa funkcja jest już dostępna na wszystkich urządzeniach, od telewizorów po urządzenia mobilne. Jak podaje serwis Variety, firma chwali się, że nową funkcję pochwalili nawet znani krytycy filmowi, Gene Siskel i Roger Ebert, a osoby testujące nowe rozwiązanie widziały różnicę pomiędzy "zaserduszkowaniem" danego tytułu, a ocenieniem go dwoma kciukami. Ta druga funkcja wydawała im się przydatna. Także dyrektorka innowacji produktu, Christine Doig-Cardet, wyjawia, że użytkownicy oczekiwali tego typu rozwiązania:

Słyszeliśmy od subskrybentów, że jest różnica między czymś, co lubią i czymś, co naprawdę uwielbiają. Dajemy im więcej kontroli nad tym, co zostaje im pokazywane.

Wprowadzenie nowej funkcji jest dla serwisu największą zmianą w systemie oceniania filmów i seriali od pięciu lat. Wówczas firma zamieniła pięciogwiazdkowy system oceniania tytułów na ten, który znamy obecnie - dawania kciuków w dół lub w górę. Rozwiązanie przyjęło się, można więc spodziewać się, że nowe rozszerzenie, z którego już teraz użytkownicy mogą skorzystać, zostanie z nimi na dobre.

