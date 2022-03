Netflix tureckie seriale: "Na spacerniaku". Ciekawostki, bohaterowie, aktorzy - co wiemy o "Avlu"? Fabuła skupia się na miłości i... więzieniu!

Fenomen tureckich seriali nie słabnie - dowodem są kolejne produkcje, które pojawiają się nie tylko w Telewizji Polskiej, ale także na platformie Netflix. Jedną z nich jest serial "Na spacerniaku", którego oryginalny tytuł brzmi "Avlu". Opowiada o sile miłości i brutalnych realiach zakładów karnych. Co wiemy o produkcji? Jacy aktorzy występują w tureckiej telenoweli? Sprawdziliśmy to dla Was!

Netflix - tureckie seriale - Avlu Jeśli lubisz tureckie seriale, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Na spacerniaku to trzymający w napięciu dramat o miłości matki do córki. Bohaterką produkcji jest kobieta, która musi poradzić sobie w więzieniu. Zdecydowana większość filmowych i serialowych produkcji, w których pojawia się motyw więzienia, dotyczy mężczyzn. W Avlu rzecz dotyczy kobiety. Widzowie będą świadkami przeciwieństw. Z jednej strony kobieca kruchość, z drugiej brutalna rzeczywistość... 

Łącznie na Netfliksie czeka na widzów aż 35 odcinków serialu, a każdy z nich ma około 45 minut długości. Zobacz galerię Główna bohaterka Avlu to Deniz, która trafia do więzienia po tym, jak zabija swojego agresywnego męża. Kobieta znajduje się nagle w dwóch światach. Pierwszy z nich to codzienna więzienna rzeczywistość, która nie jest kolorowa. Tam władze sprawują liderki dwóch rywalizujących ze sobą gangów. Czy Deniz dołączy do któregoś z nich? Drugi świat Deniz to ten poza więziennymi murami. Tam żyje jej córka, którą główna bohaterka będzie starała się odzyskać... To opowieść o brutalności więziennych realiów, próbie przetrwania, wzbogacona o wzruszający wątek matczynej miłości. 

Podczas pobytu w więzieniu razem z Denise poznajemy znacznie więcej przeróżnych historii kobiet... Na spacerniaku - ciekawostki Serial zyskał dużą popularność w Turcji, gdzie był emitowany w telewizji. Na spacerniaku stał się także hitem dla użytkowników Netfliksa. Produkcja jest adaptacją międzynarodowego hitu australijskiego Wentworth: Wiezienie dla kobiet, inspirowanego także australijskim 8 sezonowym serialem kryminalnym Prisoner: Cell Block H, emitowanym także u nas na Polsacie w latach 90-tych pt. Więźniarki. Główną rolę w produkcji gra Demet Evgar - 31-letnia turecka aktorka znana z ról filmach fabularnych i serialach telewizyjnych. W obsadzie pojawili się także m.in. znana z serialu To moje życie Ceren Moray czy Nursel Köse oraz Kenan Ece.