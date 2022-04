Netflix. Tych produkcji już nie zobaczymy na platformie. Zniknęło 6 kolejnych seriali

Netflix nieustannie inwestuje w nowe seriale, ale nie wszystkie doczekają się kontynuacji. Już w tym roku kilka popularnych tytułów nie otrzymało kolejnych sezonów, teraz z nieoficjalnych źródeł przychodzą informacje o kolejnych 6 serialach, których nie zobaczymy.

Netflix. Tych produkcji już nie zobaczymy na platformie. Zniknęło aż 6 kolejnych seriali

Jak wiadomo, Netflix nieustannie inwestuje w nowe seriale, coraz częściej wybierając także produkcje regionalne i nieanglojęzyczne. Te, nawet jeśli zyskują dużą popularność wśród widzów, dużo rzadziej otrzymują swoją kontynuację, niż anglojęzyczne hity. Im więcej nowych tytułów, tym więcej trudnych decyzji dla przedstawicieli Netfliksa - które seriale otrzymają kontynuacje, a które skończą się po jednym czy dwóch sezonach?

Walter i Jesse znowu razem na ekranie! Zobacz więcej

Tylko w tym roku skasował serial sci-fi "Another Life" oraz "Klub opiekunek", komediowy serial o nastolatkach, który doczekał się jedynie dwóch sezonów, a także " Archiwum 81", które zatrzymuje się na pierwszym sezonie. Ten ostatni tytuł miał swoją premierę 14 stycznia tego roku i w pierwszym tygodniu po premierze był oglądany aż przez 70,9 miliona godzin. Również serial "Locke & Key" nie będzie miał kontynuacji - zakończy się po 3. sezonie, nad którym obecnie trwają prace (choć w tym przypadku liczba 3 sezonów była zaplanowana przez twórców serialu, Carlton Cuse i Meredith Averill).

Najpopularniejsze seriale tygodnia: "Bridgertonowie" z rekordem!Zobacz więcej

Jak podaje serwis Midgard Times, aż sześć innych seriali prawdopodobnie nie doczeka się kontynuacji. Będą to: niemieckie "Plemiona Europy", duńska "Równonoc", egipski "Paranormal", włoskie "Zero", duńska "Wybrana" oraz koreański "Kingdom". Wiele z nich jednak zebrała rzesze fanów. Z wyjątkiem "Wybranej", która miała premierę w styczniu tego roku, wszystkie najnowsze sezony seriali ukazały się w 2020 lub 2021 roku. Już teraz można spodziewać się, że tytuły te zyskały zbyt małą popularność, by dostać kontynuację, co w przypadku niektórych, między innymi "Kingdom", naprawdę zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak głośno było o serialu po premierze pierwszego sezonu.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl