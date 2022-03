Netflix walczy ze współdzieleniem kont. Ile na tym zarobi? Kwota robi wrażenie!

Choć użytkownicy platformy Netflix zdążyli przywyknąć do współdzielenia kont (i kosztów subskrypcji) pomiędzy gospodarstwami domowymi, gigant streamingowy nie poddał się w walce o uregulowanie zasad użytkowania platformy. Ostatnio testuje nowe rozwiązanie, na którym może sporo zarobić. Kwota robi spore wrażenie!

Gigant streamingowy walczy ze współdzieleniem kont. Ile na tym zarobi?

Powszechnie znany jest nieoficjalny fenomen współdzielenia netfliksowego konta przez osoby z różnych gospodarstw domowych. W ten sposób użytkownicy dzielą się miesięcznymi kosztami abonamentów, a jednocześnie mogą wygodnie korzystać z platformy streamingowej, która mimowolnie to ułatwia. Netflix umożliwia posiadanie kilku niezależnych kont, na których użytkownicy bez problemu jednocześnie oglądają filmy i seriale.

Ułatwienie do nadużyć?

Rozwiązania te były jednak wprowadzone, by ułatwić dostęp do platformy osobom z jednego gospodarstwa domowego. Teraz gigant streamingowy bierze się za zmiany na poważnie - obecnie testuje w trzech krajach (w Peru, Kostaryce i Chile) nowy sposób, który miałby uregulować współdzielenie kont na Netfliksie. Rozwiązanie miałoby polegać na tym, że osoba, która ma wykupioną subskrypcję na platformie, może dodać do swojego konta dwie osoby spoza gospodarstwa domowego. Za dodatkowego użytkownika ma zapłacić od 2,11 do 2,99 dolarów, w zależności od cen abonamentu Netfliksa. Choć kwoty te mogą wydawać się nieznaczące dla pojedynczych użytkowników, dla platformy streamingowej oznaczają ogromny zysk.

Analitycy Cowen & Co. w swoim raporcie ujawnili, że po wprowadzeniu programu opłat za współdzielenie kont na całym świecie, Netflix może zarobić 1,6 miliarda dolarów rocznie. Wzrost zarobków platformy byłby znaczący - o 4% w stosunku do prognozowanych przez Netflix przychodów w 2023 roku, które mają wynosić 38,8 miliarda dolarów. Wciąż jednak nie jest pewne, czy korporacja zdecyduje się na taki krok. Pomimo ogromnego zysku prognozowanego, musi liczyć się też z tym, że użytkownicy będą niezadowoleni z nowej niedogodności, która zmieni znany od lat sposób korzystania z Netfliksa i część z nich może zdecydować się nawet na zrezygnowanie z subskrypcji.

