"Neurochirurg". Paweł Królikowski w dokumencie TVN. Aktor opowiadał o chorobie. Pokazano też kulisy jego operacji

"Neurochirurg" to program, w którym profesor Mirosław Ząbek razem ze swoim zespołem ze Szpitala Bródnowskiego w Warszawie pokazuje kulisy skomplikowanych operacji mózgu u swoich pacjentów. Jednym z nich był nieodżałowany Paweł Królikowski, który zmarł w lutym br. Ceniony aktor i juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od lat zmagał się z chorobą neurologiczną.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wróciła na plan serialu. "Nie prosiła o urlop".Zobacz więcej

W programie dokumentalnym "Neurochirurg" pokazano fragmenty zarejestrowane jeszcze za życia Pawła Królikowskiego. Aktor przed kamerą opowiadał o swojej chorobie. Pokazano też kulisy operacji wycięcia guza, który znajdował się w okolicy skroniowej. W zawodzie aktora zmiana w pobliżu ośrodka mowy była jak wyrok.

Problemy zaczęły się podczas jazdy samochodem. Aktor nagle przestał mówić.

Badania wykazały, że to forma nowotworu mózgu.

Nie dość, że to jest ośrodek mowy, to jeszcze ten guz jest, jaki jest, czyli bardzo chętny do odnawiania się [...] Nie będę udawać rycerza. Wiem, że człowiek jest po prostu słaby i delikatny, chromy, ale spróbujemy to przetrwać. - mówił przed kamerą Królikowski.