"Never Have I Ever". Darren Barnet mógł zagrać Jugheada z "Riverdale"! Czego jeszcze o nim nie wiecie?

Darren Barnet to nie tylko Paxton Hall-Yoshida z komedii Netflixa pt. "Never Have I Ever". 29-latek ma na swoim koncie występ w "Zabójczych umysłach" oraz serialu "Tacy jesteśmy". Starał się też o rolę Jugheada z "Riverdale"! Czego jeszcze o nim nie wiecie? Poznajcie bliżej przystojniaka, o którym może być jeszcze głośno!

Darren Barnet urodził się 27 kwietnia 1991 roku w Los Angeles. Jego mama pochodzi z Japonii, dzięki czemu Darren potrafi płynnie mówić po japońsku. Oprócz tego zna również język francuski i hiszpański.

Szerszej widowni dał się poznać w 2017 roku, kiedy wystąpił w jednym z odcinków popularnego serialu "Tacy jesteśmy ("This is us"). Wcielił się wtedy w młodszą wersję Jacka Pearsona (Milo Ventimiglii) i z miejsca skradł serca wielu widzów.

Komedia o dorastaniu nastolatki z Indii hitem Netflixa. Będzie 2. sezon?Zobacz więcej

Choć ma już 29 lat, Darren Barnet nadal z powodzeniem wciela się w role nastolatków. W "Never Have I Ever" Darren Barnet zagrał Paxtona — przystojnego i popularnego sportowca, który staje się obiektem westchnień głównej bohaterki. Zanim Darren Barnet zdobył rolę w "Never Have I Ever", wystąpił w serialu "Turnt" dostępnym na Facebooku.

Darren Barnet jako Jughead Jones z "Riverdale"

Niewielu wie, że Darren Barnet brał udział w castingu do roli Jugheada Jonesa z "Riverdale". Aktor musiał jednak obejść się smakiem, bo twórcy serialu na podstawie komiksu "Archie Comics" postawili jednak na Cole'a Sprouse'a.

Co ciekawe, Darren Barnet był też brany pod uwagę do roli Trevora w kontynuacji "After We Collided". Tutaj również musiał ustąpić Sprouse'owi. Tym razem mowa jednak o Dylanie, bracie Cole'a Sprouse'a.

W galerii znajdziesz zdjęcia Darrena Barneta. Myślicie, że ma szansę zawojować światem telewizji jak bracia Sprouse?

Źródło: Associated Press/x-news