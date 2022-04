"Niania". Agnieszka Dygant weźmie ślub!? Jej syn miał ją do tego przekonać

Agnieszka Dygant jest w wieloletnim związku z reżyserem Patrickiem Yoką, z którym doczekała się syna Xawerego. Aktorka po tym, jak przyjęła pierścionek zaręczynowy od swojego partnera, przez długi czas odwlekała decyzję o tym, aby go poślubić. Według medialnych doniesień, wkrótce może się to zmienić. Wszystko za sprawą syna Agnieszki Dygant.

Agnieszka Dygant i Patrick Yoka

Agnieszka Dygant oraz Patrick Yoka oficjalnie są parą od 2006 roku. Pierwszy raz spotkali się podczas kręcenia serialu "Fala zbrodni", jednak to kilka lat później podczas prac nad serialem "Niania" para zapałała do siebie miłosnym uczuciem. W 2010 roku urodził im się Syn Xawery. Słynna para znana jest z tego, że chroni swoją prywatność, nie udziela wspólnych wywiadów ani nie afiszuje się ze swoją relacją.

Zaczynała jako przebojowa salowa. Dziś nie przypomina siebie sprzed latZobacz więcej

Agnieszka Dygant w końcu wyjdzie za mąż?

Gwiazda "Niani" wielokrotnie miała do czynienia z pytaniami dotyczącymi jej ślubu z Patrickiem Yoką. Na łamach "Na żywo", aktorka miała wyznać, że nie póki co planuje wyjść za mąż.

Nie ciągnie mnie do żeniaczki. Zresztą ja bez ślubu czuje się bardziej sexy - wyznała w rozmowie z "Na żywo".

W tej samej gazecie można było jednak przeczytać, że choć reżyser oświadczył się Agnieszce Dygant już jakiś czas temu, to z niewiadomych przyczyn aktorka wciąż nie zdecydowała się na ślub. Ostatnio ich 12-letni syn miał zaczął dopytywać, dlaczego jego rodzice jeszcze się nie pobrali. Ponoć właśnie to miało sprawić, że Agnieszka Dygant znowu zaczęła rozważać organizację ślubu z Patrickiem Yoką. Czyżby miało to oznaczać, że niebawem będziemy mogli zobaczyć Agnieszkę Dygant w ślubnej sukni?

Grała najstarszą córkę Skalskiego. Czym się teraz zajmuje?Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl