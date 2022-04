Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022. "High School Musical: Serial" i "iCarly" triumfują! Kto jeszcze otrzymał nagrody Nickelodeon?

Tegoroczna gala Nickelodeon Kids’ Choice Awards już za nami! Nie mogło zabraknąć szalonych pranków i hektolitrów zielonej mazi, która zalewała scenę, zaproszonych artystów i oczywiście zwycięzców plebiscytu. Wyłoniono laureatów ze świata filmu, muzyki, sportu, a nawet gier komputerowych w ponad dwudziestu kategoriach. W tym roku najbardziej utytułowaną gwiazdą okazała się Billie Eilish, która otrzymała aż dwie statuetki – za singiel „Happier Than Ever” i album o tym samym tytule.

35 gala Kids’ Choice Awards 2022 odbyła się w nocy z soboty na niedzielę 10 kwietnia o godz. 1:30 w Barker Hangar w Santa Monica, w Kalifornii. Gospodarzami show byli aktorka Miranda Cosgrove (iCarly) i gwiazdor NFL Rob Gronkowski. W tym roku triumfowała Billie Eilish, która otrzymała nagrody za singiel i album „Happier Than Ever”. Najlepszą produkcją telewizyjną dla dzieci został „High School Musical: Serial”, a „iCarly” zwyciężyła w kategorii programów familijnych. Aktorzy tych seriali: Olivia Rodrigo, Joshua Bassett („High School Musical: Serial”) oraz Miranda Cosgrove („iCarly”) zatriumfowali jako ulubione gwiazdy TV. Młodzi widzowie wyróżnili też m. in. kreskówkę „SpongeBob Kanciastoporty”, film „Spider-Man: Bez drogi do domu” oraz sławy muzyki: Adrianę Grande, Eda Sheerana, zespół BTS, Olivię Rodrigo i Adele.

O miano „Ulubionej polskiej gwiazdy” walczyli Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Roxie Węgiel i Sanah. Natomiast tytuł „Ulubionego polskiego influencera” mieli szansę zdobyć CookieMint, Kinga Sawczuk, Maria Jeleniewska, MelaModela i TwinStyle. Kto zwyciężył? Już w najbliższą środę 13 kwietnia o godz. 18:30 na kanale Nickelodeon widzowie będą mogli obejrzeć całą galę. Tuż po emisji, na na instagramowym profilu Nickelodeon Polska zostaną opublikowane nazwiska rodzimych zwycięzców!

Podczas gali do dzieci i młodzieży przemówiła Pierwsza Dama USA Jill Biden na temat siły młodego pokolenia. Opowiedziałą również o tym, jak zachęcać amerykańską młodzież do rozwoju, nauki i działalności społecznej. Premierowo zapowiedziano nowości Nickelodeon, a wśród nich pełnometrażowy animowany film przygodowy – „DC League of Super-Pets”, w którym głos podkładają Kevin Hart i Dwayne Johnson oraz animowany film komediowy o sztukach walki „Paws of Fury: The Legend of Hank”, w którym głos podkłada Samuel L. Jackson.

Na scenie pojawili znani ze świata muzyki, filmui internetu Olivia Rodrigo, Gabrielle Union, Heidi Klum, Terry Crews, Sofia Vergara, Chloe x Halle, Charlie Puth, Chance the Rapper, Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Jace Norman, MrBeast, Joshua Bassett, Brie Bella, Nikki Bella, Jordan Fisher, Sabrina Carpenter, Sofia Carson, Josh Peck, Simon Cowell, Howie Mandel, Isla Fisher, Peyton List, Xavier Woods, Ralph Macchio, Unspeakable i Karl Jacobs.

Zwycięzcy plebiscytu Nicelodeon Kids’ Choice Awards 2022:

TELEWIZJA:

ULUBIONY SERIAL TELEWIZYJNY DLA DZIECI

Czy boisz się ciemności?

Niebezpieczny Oddział

High School Musical: The Musical – serial

Raven na chacie

That Girl Lay Lay

Klub opiekunek

ULUBIONY FAMILIJNY SERIAL TELEWIZYJNY

Cobra Kai

iCarly

Loki

WandaVision

Flash

Młody Sheldon

ULUBIONE REALITY SHOW

American Idol

Kids Baking Championship

LEGO Masters

America’s Got Talent

The Masked Singer

Wipeout

ULUBIONA KRESKÓWKA

Park Jurajski: Obóz Kredowy

Zwariowane Melodie: Kreskówki

SpongeBob Kanciastoporty

Młodzi Tytani: Akcja!

Harmidom

Smerfy

ULUBIONA GWIAZDA TELEWIZYJNA (DLA DZIECI)

Havan Flores (Chapa / Volt, Niebezpieczny Oddział)

Malia Baker (Mary Anne Spier, Klub opiekunek | Gabby Lewis, Czy boisz się ciemności?)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: Serial)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven na chacie)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: Serial)

That Girl Lay Lay (Lay Lay, That Girl Lay Lay)

ULUBIONY GWIAZDOR TELEWIZYJNY (DLA DZIECI)

Bryce Gheisar (Elliott Combes, The Astronauts | Luke McCoy, Czy boisz się ciemności?)

Cooper Barnes (Ray Manchester / Captain Man, Niebezpieczny Oddział)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: Serial)

Luca Luhan (Bose / Brainstorm, Niebezpieczny Oddział)

Raphael Alejandro (Matteo Silva, Obóz Kikiwaka)

Young Dylan (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

ULUBIONA GWIAZDA TELEWIZYJNA (FAMILIJNE)

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch, WandaVision)

Hailee Steinfeld (Kate Bishop, Hawkeye)

Mary Mouser (Samantha LaRusso, Cobra Kai)

Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Peyton List (Tory Nichols, Cobra Kai)

Yara Shahidi (Zoey Johnson, Black-ish, Grown-ish

ULUBIONY GWIAZDOR TELEWIZYJNY (FAMILIJNE)

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Młody Sheldon)

Jeremy Renner (Clint Barton / Hawkeye, Hawkeye)

Jerry Trainor (Spencer Shay, iCarly)

Nathan Kress (Freddie Benson, iCarly)

Ralph Macchio (Daniel LaRusso, Cobra Kai)

Tom Hiddleston (Loki, Loki)

FILM

ULUBIONY FILM

Kopciuszek

Clifford. Wielki czerwony pies

Wyprawa do dżungli

Kosmiczny mecz: Nowa era

Spider-Man: Bez drogi do domu

Tom i Jerry

ULUBIONA AKTORKA FILMOWA

Angelina Jolie (Thena, Eternals)

Camila Cabello (Cinderella, Kopciuszek)

Emily Blunt (Lily Houghton, Wyprawa do dżungli)

Emma Stone (Estella / Cruella, Cruella)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Czarna Wdowa, Czarna Wdowa)

Zendaya (MJ, Spider-Man: Bez drogi do domu | Chani, Diuna)

ULUBIONY AKTOR FILMOWY

Dwayne Johnson (Frank Wolff, Wyprawa do dżungli | John Hartley, Czerwona nota)

John Cena (Jakob Toretto, Szybcy i wściekli 9)

LeBron James (LeBron James, Kosmiczny mecz: Nowa era)

Ryan Reynolds (Guy, Free Guy | Nolan Booth, Czerwona nota)

Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man, Spider-Man: Bez drogi do domu)

Vin Diesel (Dominic Toretto, Szybcy i wściekli 9)

ULUBIONY FILM ANIMOWANY

Luca

Nasze magiczne Encanto

Psi Patrol: Film

Sing 2

Rodzinka rządzi

SpongeBob Film: Na ratunek

ULUBIONY GŁOS Z FILMU ANIMOWANEO

Awkwafina (Otto, SpongeBob Film: Na ratunek | Sisu, Raya i ostatni smok)

Charlize Theron (Morticia Addams, Rodzina Addamsów 2)

Keanu Reeves (Sage, SpongeBob Film: Na ratunek)

Reese Witherspoon (Rosita, Sing 2)

Scarlett Johansson (Ash, Sing 2)

Tom Kenny (SpongeBob Kanciastoporty, SpongeBob Film: Na ratunek)

