"Nie czas umierać". Billie Eilish najmłodszą artystką, która stworzy piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie!

Billie Eilish będzie autorką najnowszej piosenki, promującej kolejną część filmu o Jamesie Bondzie. Będzie więc najmłodszą artystką, której przypadło nagranie muzycznego motywu przewodniego. "Nie czas umierać" wchodzi na ekrany kin w kwietniu 2020 r.

Billie Eilish nagra piosenkę do filmu o Bondzie!

Billie Eilish stworzy piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie. 18-latka jest najmłodszą artystką w historii, której powierzono to zadanie. Utwór będzie promował 25. część przygód agenta 007 "No Time To Die". Piosenkarka nie kryje zachwytu i przyznaje, że to dla niej ogromny zaszczyt. Singiel stworzy wraz z bratem, Finneasem. Premierę filmu zaplanowano na 2 kwietnia 2020 roku.

Przypomnijmy, że wcześniej piosenki do filmów o Bodzie wykonywali m.in. Adele ("Skyfall"), Tina Turner ("GoldenEye"), Sam Smith ("Spectre"), Louis Armstrong ("W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości"), Jack White & Alicia Keys ("Quantum of Solace"), Garbage ("Świat to za mało") i Sheryl Crow ("Jutro nie umiera nigdy").

"Nie czas umierać" to piąta część z udziałem Craiga. Reżyserem filmu jest Cary Joji Fukunaga, a oprócz Daniela Craiga, w obsadzie znaleźli się ponownie: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright. Dołączyli do nich: Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.

Źródło: Cover Video/x-news