Nie tylko Mikołaj Roznerski. Najwięksi przystojniacy z polskich seriali. To do nich Polki wzdychają przed ekranami telewizorów

Miliony Polaków każdego dnia oglądają swoje ulubione seriale. W obsadzie wielu z nich znalazła się cała plejada świetnych polskich aktorów. Którzy z nich są najprzystojniejsi? Sporządziliśmy dla Was subiektywny ranking przystojniaków z polskich seriali. To do nich Polki wzdychają przed ekranami telewizorów!

Polscy aktorzy - oto przystojniacy z polskich seriali Lubicie oglądać seriale? W takim razie jesteście wśród milionów Polaków, którzy każdego dnia zasiadają przed telewizorami, by śledzić losy swoich ulubionych bohaterów. Nic więc dziwnego, że w ramówkach najpopularniejszych telewizji pojawiają się coraz to nowsze i ciekawsze produkcje. Wśród najciekawszych polskich seriali są zarówno te z wątkami miłosnymi jak i na przykład kryminalne. W obsadzie praktycznie każdej polskiej telenoweli znaleźć można całą plejadę fantastycznych aktorów. Wielu z nich to prawdziwi przystojniacy! To właśnie dla nich płeć piękna zasiada przed ekranami telewizorów. Którzy aktorzy z naszych rodzimych seriali są najprzystojniejsi? W czołówce przystojniaków Mikołaj Roznerski Przygotowaliśmy dla Was subiektywny ranking przedstawiający serialowych przystojniaków. Sugerowaliśmy się w nim po części także opiniami fanek. Jak się okazuje, najwięcej kobiet jako najprzystojniejszego aktora z polskich seriali wskazuje Mikołaja Roznerskiego, który wciela się w postać Marcina w "M jak miłość". Nie dziwi więc fakt, że aktora na Instagramie obserwuje już 590 tysięcy fanów! Przystojniak chętnie dzieli się z nimi zdjęciami prywatnymi, ale także tymi z planów filmów i seriali. Roznerski to tylko jeden z kilkunastu aktorów, których przedstawiamy Wam dzisiaj jako najprzystojniejszych. Trzeba przyznać, że wszyscy panowie mają w sobie "to coś". W galerii blondyni i bruneci, dwudziestoparolatkowie, a także ciacha po pięćdziesiątce! Kolejność osób w naszym zestawieniu jest przypadkowa.